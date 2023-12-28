SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 28 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi, "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 28 Aralık 2023 Perşembe günü paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (28 ARALIK 2023)

2023.12.28 05:40:16 39.3305 43.0305 13.3 -.- 1.7 -.- YUVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel

2023.12.28 05:05:00 35.1110 26.4563 3.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.28 04:59:51 37.3188 37.0277 4.7 -.- 1.9 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.28 04:45:03 38.8003 37.4465 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.28 04:38:47 38.3102 37.7553 6.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.28 04:29:49 38.0122 29.3735 5.7 -.- 1.8 -.- BAYIRALAN-CAL (DENIZLI) İlksel

2023.12.28 04:02:15 39.3420 40.6382 5.0 -.- 3.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.12.28 03:35:22 40.4405 28.9228 5.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.28 03:02:02 38.7232 37.3802 6.0 -.- 1.6 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.28 02:21:48 38.2582 38.1482 1.8 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.28 02:05:56 38.3373 27.2177 9.1 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.12.28 00:59:04 38.4905 39.1272 6.3 -.- 2.1 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.28 00:01:54 37.0845 29.0457 16.3 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ







