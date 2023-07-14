SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Temmuz deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi!

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "14 Temmuz 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 TEMMUZ 2023 CUMA

2023.07.14 22:15:52 36.6127 36.3590 5.3 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.07.14 22:05:22 38.3212 37.4117 9.8 -.- 1.7 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 21:58:30 38.1578 36.4818 14.4 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 21:09:48 40.8060 31.0822 18.9 -.- 1.5 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2023.07.14 21:00:52 38.2233 37.5628 11.1 -.- 1.7 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 20:55:59 38.3148 38.1527 11.6 -.- 1.6 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.07.14 20:52:27 40.4228 27.2993 4.6 -.- 1.1 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.07.14 20:47:00 37.6327 36.1007 6.4 -.- 2.1 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.07.14 20:25:28 38.4657 37.3112 2.1 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.14 20:17:14 38.0958 37.1747 6.6 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 19:49:45 38.1397 36.6422 19.4 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 19:39:05 38.2162 38.6640 5.0 -.- 2.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.07.14 19:18:49 39.6712 28.6390 2.6 -.- 1.5 -.- DELICE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2023.07.14 19:06:33 37.0960 36.1097 9.3 -.- 1.9 -.- SAYHUYUK-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.07.14 18:49:23 39.7903 38.0485 14.2 -.- 1.5 -.- YAKAYERI-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2023.07.14 18:14:37 36.8997 28.2698 13.3 -.- 1.2 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel



