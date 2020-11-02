HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı

Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 17:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir'in Seferihisar içesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahitleri ile fenni mesullerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarına yönelik 9 kişi gözaltına alındı.

Aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu gözaltına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmalar kapsamında;

Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhidi Ş.A ile Fenni Mes’ul O.A.

Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının Fenni Mes’ulu E. İ.

Yılmaz Erbek Apartmanındaki Market Sahibi R.Y., Market Yapı Sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı Fenni Mes’ulu N.B.

Emrah Apartmanı Fenni Mes’ulu T.A.

Doğanlar Apartmanı Müteahhidi Ç.D.

Rızabey Apartmanı Müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldıDuygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Korku filmi gibi: Her yer dışkı ve kan lekesiyle kaplı! Korku filmi gibi: Her yer dışkı ve kan lekesiyle kaplı!
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı
Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.