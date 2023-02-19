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  4. Son dakika: Depremden sonra 'sığınmacı akını' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Akar'dan sert tepki... Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Son dakika: Depremden sonra 'sığınmacı akını' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Akar'dan sert tepki... Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

19.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem sonrası sınırlardan sığınmacı akını olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak "Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Depremden sonra 'sığınmacı akını' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Akar'dan sert tepki... Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Akar, Türkiye sınırlarında depremin ardından sığınmacı akını yaşandığı iddialarına sert tepki gösterdi. Akar ayrıca depremden sonra ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.

"SURİYELİLERİN TOPRAKLARINA TEK YÖNLÜ OLARAK KESİN DÖNÜŞLERİ VAR"

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi.

İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Akar, buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine "Suriyeli sığınmacı" iddialarını hatırlatan Akar'a görevliler, "Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine, kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var." yanıtını verdi.

"HUDUTTA BİR HAREKETLİLİK YOK"

Bakan Akar, daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi. Akar'ın "Sığınmacıların Türkiye'ye geçişlerinin arttığı" iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, "Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu'na geçti.

Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtı almasının ardından, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi.

"KİTLE HALİNDE GEÇİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu iddiaları hatırlattığı bölge köylerindeki vatandaşlar ve muhtarlardan da aynı karşılığı alan Akar, şunları söyledi:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."

ÇADIR KENTTEKİ VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Akar ve beraberindeki Orgeneral Güler, depremin yıkıcı etkisinin nispeten daha az yaşayan, Antakya’dan gelen depremzedeleri misafir eden Yayladağı merkezinde de incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile ilçe merkezindeki durumu inceleyen Akar, depremzedelerin kaldığı Yayladağı Belediyesine ait Devrent Tesisleri'ne de gitti.

Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kentteki vatandaşlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Bakan Akar'a vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin" ve "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Çadır kent çıkışında bir kadın "Hep sizi görmek istiyordum. Allah sizden razı olsun" diyerek Bakan Akar'a sarılırken, geçmiş olsun dileklerini ileten Akar da "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." diye konuştu.

Bakan Akar daha sonra depremde evleri yıkılınca Yayladağı'ndaki akrabalarının yanına yerleşen Balcı ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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