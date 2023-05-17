HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Depremzedelere tebligat iddiaları sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA | Depremzedelere tebligat iddiaları sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı

17.05.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA | Depremzedelere tebligat iddiaları sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı

Son dakika: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurması gündem yaratmıştı. Tebligat tartışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

SON DAKİKA | SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatırken, şu ifadeleri kullandı;

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Depremzedelere tartışma yaratan tebligat! Depremzedelere tartışma yaratan tebligat!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama
14 Mayıs seçimi sonrası Erdoğan ilk kez canlı yayında!14 Mayıs seçimi sonrası Erdoğan ilk kez canlı yayında!
Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.