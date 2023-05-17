SON DAKİKA | Depremzedelere tebligat iddiaları sonrası harekete geçildi! Soruşturma başlatıldı

Son dakika: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurması gündem yaratmıştı. Tebligat tartışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık, konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatırken, şu ifadeleri kullandı;
"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır."