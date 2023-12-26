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SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den dikkat çeken sözler: 'Yayı gerilmiş ok gibi, keskin bir bıçak gibiyiz'

26.12.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yayı gerilmiş ok gibi, keskin bir bıçak gibiyiz. Kimseye milli şerefimizi çiğnetmeyiz. Can verdik bedel ödedik ama teslim olmadık taviz vermedik boyun eğmedik" dedi.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den dikkat çeken sözler: 'Yayı gerilmiş ok gibi, keskin bir bıçak gibiyiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

14 gün boyunca ahlaki ve milli temele dayalı görüş paylaşan, yalandan ve iftiradan mutlak süratle kaçınan, kavga ve kargaşa çıkarmak isteyenlere prim vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine başta olmak üzere siz değerli arkadaşlarım da olmak üzere tebriklerimi iletiyorum.

Kurtuluş Savaşı, enflasyonun olmadığı tek savaştır. En buhranları günlerde karaborsacılarla dişe diş mücadele edilmiş. Türk ekonomisi 1923'ten 1939'a kadar yüzde 8 büyümüş ve milli gelir artmıştır.

"KİMSEYE MİLLİ ŞEREFİMİZİ ÇİĞNETMEYİZ"

Yayı gerilmiş ok gibi, keskin bir bıçak gibiyiz. Kimseye milli şerefimizi çiğnetmeyiz. Can verdik bedel ödedik ama teslim olmadık, taviz vermedik, boyun eğmedik.

Tetiği çeken PKK'lı teröristtir, mermiyi ve silahı veren de terörizmi himaye eden alçaklardır. Türkiye'nin hızını azaltmak için menfur bir operasyon devrededir. Bu operasyonda CHP'nin 'DEM'lenmesi amaçlanmıştır. Ne zaman küresel zeminde hakkın yanında dursak yumuşak karnımızdan yara alıyoruz.

"TBMM TERÖRİSTLERİN AKLANMA VE MEYDAN OKUMA ALANI DEĞİLDİR"

Son günlerdeki tartımalara baktığımızda milletimizin sinir uçlarını tahrip eden provaskasyon olduğu belli oluyor. Gözümüzün içine baka baka ihanetin fermanını okuyorlar. Dişimizi sıkıyoruz ve sabır diyoruz. Hınıslı Sait isimli bir haine yapılan övgülerden tutun da TBMM'de yapılan bölücü mesajlara kadar yaşanmamış hiçbir şey kalmamıştır. TBMM, teröristlerin aklanma, sığınma ve meydan okuma alanı değildir. Aksini iddia eden hasmımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık çağrısı şudur; Canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörüyle yaklaşıyorsa suçludur. Hesap vermekten geri kalmayacaktır. TBMM'de terörist, düşman ve katil istemiyoruz.

BAHÇELİ'DEN 4 ÖNERİ

Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

İkinci önerim somut delille suçu sabit olan vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların mahkemeye çıkarılmasıdır.

Üçüncü önerim, yeni anayasa, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.

Dördüncü önerim de, TBMM'de anlamını kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden çizilmesidir. Merak ediyorum, AYM Başkanı şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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