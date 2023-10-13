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Son Dakika | Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

13.10.2023 20:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, iş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Son Dakika | Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Son dakika haberine göre, son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

ATAŞEHİR'DEKİ İŞ YERİ KURŞUNLANMIŞTI

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Dilan Polat’a ait polikliniliğe silahlı saldırıda bulunulmuştu. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken güzellik merkezinde maddi hasar oluşmuştu.

MASAK RAPOR HAZIRLAMIŞTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK), son günlerde hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

RAPORDA ÇOK ÇARPICI İDDİALAR YER ALDI

MASAK, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.

Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor. Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının yapıldığı kaydedildi.

Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi. Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lira.


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat MASAK engin polat

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