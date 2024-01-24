SON DAKİKA | Disease (X) hastalığı endişesi! Son günlerde iddialar yayıldı, Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Son dakika: Disease (X) hastalığı iddiaları endişe yarattı. Özellikle son günlerde artan öksürük, ateş, halsizlik şikayetleri sonrası gündeme gelen X hastalığıyla ilgili açıklamalarda peş peşe gelmeye devam ediyor. "Yeni pandemi, salgın mı geliyor?" sorusu bir anda endişelere neden olurken Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." dedi.