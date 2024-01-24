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  4. SON DAKİKA | Disease (X) hastalığı endişesi! Son günlerde iddialar yayıldı, Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

SON DAKİKA | Disease (X) hastalığı endişesi! Son günlerde iddialar yayıldı, Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

24.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İlk kez 2018 yılında adı geçen ve son günlerde artan öksürük, ateş ve halsizlik şikayetleri sonrası yeniden gündeme gelen Disease (X) hastalığı endişe yaratmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

SON DAKİKA | Disease (X) hastalığı endişesi! Son günlerde iddialar yayıldı, Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Son dakika: Disease (X) hastalığı iddiaları endişe yarattı. Özellikle son günlerde artan öksürük, ateş, halsizlik şikayetleri sonrası gündeme gelen X hastalığıyla ilgili açıklamalarda peş peşe gelmeye devam ediyor. "Yeni pandemi, salgın mı geliyor?" sorusu bir anda endişelere neden olurken Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." dedi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Fahrettin Koca son dakika
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