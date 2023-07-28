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  4. SON DAKİKA | 'Nihai hükmü...' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

SON DAKİKA | 'Nihai hükmü...' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

28.07.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlere ilişkin, “Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle ciddi görüşmeler yapıyoruz” dedi. Bakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili de konuştu.

SON DAKİKA | 'Nihai hükmü...' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Fidan, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar ile ilgili "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Fidan İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin, "Nihai hükmü Ekim ayında meclisimiz verecek" dedi. (İHA/AA)


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Hakan Fidan dışişleri bakanı

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