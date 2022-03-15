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  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama

15.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna’dan 14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. Şu anda 350 civarında vatandaşımız olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesi ile ilgili konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye ettik. 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı bize bilgileri aktardı. Buradaki vatandaşlarımızın tahliyesi ve diğer sivillerin tahliyesi konusunda iki tarafın yardımını istedik. Vatandaşlarımızın bugün, yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Lviv’den 2 otobüsün, Odesa’dan 1 otobüsün kalkmasını bekliyoruz. Lavrov beni gece yarısı aradı, Mariupol’dan tahliyeler için bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

MSB KAYNAKLARINDAN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda Türk vatandaşlarının Ukrayna Mariupol'den tahliyelerinin beklendiğini belirtti.

MSB kaynaklarına göre Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar ve kordinasyon devam ediyor.

Kaynaklar Rusya'nın Türkiye'ye "yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların" devam ettiği bilgisini verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği geçen hafta 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türk vatandaşının camiye ait bir sığınakta saklandığını açıklamıştı. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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