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  4. Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın

20.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalıcı ateşkes için çalıştıklarını belirterek "Temel konularda anlaşma yakın" diye konuştu.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki diplomasi temposunun artarak devam ettiğini söyledi. Rusya ile ilişkilerin Ukrayna'nın hakkınının savunulmasına engel olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"2014'te Kırım'ın ilhakına en büyük tepkiyi verdik. İmkan olduğunda Suriye ve Libya gibi zor konularda çalıştık.

Ukrayna ile çok yakınlaştık. Sıcak çatışma çıkmaması için çok uğraştık. Rusya ile ilişkilerimiz hakkı savunmamıza engel olmadı.

"HERKESİ ETKİLER"

Kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Yangın söndürülmezse bu herkesi etkiler. Temel konularda anlaşma yakın. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde ivme yakalandı.

Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun Türkiye'de olmasını isteriz. Ama önemli olan iki liderin dünyanın neresinde olursa olsun bir araya gelmesi.

Kıymetli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlarım. Tüm dünya Türkiye'nin ezber bozan dış politikasını devam ediyor. Brüksel'de Cumhurbaşkanımımızın liderliğinde NATO toplantısına katılacağız.

"BİZ DÜNYANIN UMUDUYUZ"

Bugün Doğu'da varız Batı'da varız. Biz Dünyanın umuduyuz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz kadim bir mirasa sahibiz.

Tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandırdığı sert ve yumuşak gücümüze borçluyuz.

2023 hedeflerimize ulaşmak için gerekli niteliklere sahibiz.

Ecdadımız seferden sefere giderek barış götürdüyse, bizde şimdi aynısı yapıyoruz.

AK Parti'de siyaset yapmak demek önce sorumlulukları üstlenmek demektir. "

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