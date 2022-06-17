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  4. Son dakika: Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması... Türkiye'ye pasaportsuz mu girecekler?

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması... Türkiye'ye pasaportsuz mu girecekler?

17.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından Norveç vatandaşlarına pasaport muafiyeti iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye ziyareti sırasında herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığı bildirildi. Öte yandan, geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6.5 aylık yani geçici bir süre için çipli kimlikleri ile seyahat imkanı sağlanacağı açıklandı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması... Türkiye'ye pasaportsuz mu girecekler?

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.

Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır."

Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Norveç
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