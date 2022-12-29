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  4. SON DAKİKA | Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'daki olaylarla ilgili kritik temas

SON DAKİKA | Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'daki olaylarla ilgili kritik temas

29.12.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Bakan Çavuşoğlu ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Colonna'nın telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Fransa'da meydana gelen şiddet olaylarının ele alındığı belirtildi. Ayrıca Çavuşoğlu'nun, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'daki olaylarla ilgili kritik temas

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede, Paris’te 23 Aralık tarihinde bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu

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