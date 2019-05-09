HABER

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalara yanıt verdi.

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye 'seçim tekrarı' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özgür ve demokratik seçimler Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir.

Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
İstanbul seçimleri neden yenileniyor?İstanbul seçimleri neden yenileniyor?
Süleyman Soylu'dan YSK açıklamasıSüleyman Soylu'dan YSK açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı ABD

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Kararın perde arkasını AK Parti açıkladı!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin İstanbul önergesi reddedildi

'YSK'nın İstanbul kararı araştırılsın' önergesi reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.