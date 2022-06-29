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  4. SON DAKİKA | Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA | Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

29.06.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

SON DAKİKA | Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır
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