SON DAKİKA | Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.
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