SON DAKİKA | Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı! Cumhurbaşkanı adaylığı için Sinan Oğan'a tam destek

Son dakika: Yeni ittifak kuruldu haberi kulisleri hareketlendirdi. Seçimlere 9 ay gibi bir süre kalırken; Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük'ten ayrı dördüncü bir ittifak için daha partiler anlaştı. Yeni ittifakın yüzde 20'lik kararsız seçmeni hedefledikleri belirtilirken, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hangi ismi destekleyecekleri de net.

SON DAKİKA | 5 PARTİ ANLAŞTI: TÜRKİYE İTTİFAKI

Adları pek duyulmamış Türkiye'm, Ülkem, Turan, Yeni Yol ile Vatan ve Özgürlük partileri seçime girmek için birleştiği iddia edildi. Söz konusu iddiayı Halk TV'deki köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, "Türkiye’m Partisi, çatı olmak için adını Türkiye İttifakı Partisi diye değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Türkiye İttifakı Partisi'nin cumhurbaşkanı adaylığında eski MHP milletvekili Sinan Oğan'ı desteklediği belirtilirken, Saymaz; Oğan'ın da bu bilgiyi doğruladığını yazdı.

"HDP'NİN KİLİT KONUMU ORTADAN KALKAR"

Oğan, kampanyada yüzde 20’lik kararsız kitleyi hedeflediklerini anlatırken, "İkinci turda HDP kime destek verirse o kazanacak. HDP kilit parti konumuna geliyor. Biz bağımsız bir Türk milliyetçisi aday çıkarsak, yüzde 20’lik kararsızların yarısı bu adaya verse ikinci turda kimse HDP’nin kapısını çalamaz. Türk milliyetçileriyle pazarlık yapar. HDP’nin kilit konumu ortadan kalkar." demişti.

Oğan’ın aday olmak için 100 bin imzayı toplaması gerekiyor.



