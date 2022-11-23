SON DAKİKA | Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Düzce'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünü Gölyaka olarak açıkladı. Meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika haberinin detayları...
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