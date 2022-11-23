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  4. SON DAKİKA | Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

SON DAKİKA | Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

23.11.2022 04:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Düzce'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünü Gölyaka olarak açıkladı. Meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Düzce'de saat 04.08'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyururken merkez üssünü Gölyaka olarak duyurdu.

İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem paniğe yol açtı.

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İstanbul ve Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi!İstanbul ve Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi!
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