SON DAKİKA | Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Düzce'de saat 04.08'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak duyururken merkez üssünü Gölyaka olarak duyurdu.

İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem paniğe yol açtı.

