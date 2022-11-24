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  4. Son Dakika: Düzce depreminin ardından Bakan Soylu duyurdu! "90 bin TL eşya yardımı yapılacak"

Son Dakika: Düzce depreminin ardından Bakan Soylu duyurdu! "90 bin TL eşya yardımı yapılacak"

24.11.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Düzce'deki 5.9 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'de büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından son gelişmeleri kameraların karşısına geçerek açıklayan Bakan Soylu, 93 vatandaşın yaralandığını ve 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti. Öte yandan Soylu, "Ağır hasarlı konutlarda 90 bin TL eşya yardımı yapılacak. 30 bin TL'ye kadar kira yardımı da yapılacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Düzce depreminin ardından Bakan Soylu duyurdu! "90 bin TL eşya yardımı yapılacak"

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Valiliğinde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Düzce depreminde son duruma ilişkin detaylar...

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor. 18 bölgede çadır alanları oluşturduk.

  • Ağır hasarlı konutlarda 90 bin TL eşya yardımı yapılacak. 30 bin TL'ye kadar kira yardımı da yapılacak.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

  • 4 bin 316 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Gölyaka'da 2, merkezde 4 bina acil olarak yıkılacak.

  • Az hasarlı ve hasarsız binalara girilebilir.
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Süleyman Soylu

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