Son Dakika: Düzce depreminin ardından Bakan Soylu duyurdu! "90 bin TL eşya yardımı yapılacak"

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Valiliğinde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Düzce depreminde son duruma ilişkin detaylar...

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor. 18 bölgede çadır alanları oluşturduk.

Ağır hasarlı konutlarda 90 bin TL eşya yardımı yapılacak. 30 bin TL'ye kadar kira yardımı da yapılacak.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: