Son Dakika: Bakan Koca SMA ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu! "Kullanıma alınması için işlemleri başlattık"

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarını ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Diğer yandan hekimlerin atamalarıyla ilgili de bilgilendirme yapan Koca, atamalar için tarih verdi. Bakan Koca'nın gelişmeyi duyurduğu bir diğer konu ise HPV tanı kitleriyle alakalı oldu. İşte SMA hastalarından hekimlere kadar çok sayıda kişiyi ilgilendirecek son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

TARİH VEREREK DUYURDU! "AÇIKTAN ATAMALARINI YAPACAĞIZ"

Bakan Koca yaptığı açıklamada "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz." dedi.

SMA AÇIKLAMASI

Bakan Koca açıklamasının devamında ise SMA ile ilgili olarak "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.

HPV TANI KİTLERİ

Bakan Koca HPV tanı kitleri için ise TÜSEB'i görevlendirdiklerini, alt yapıyı değerlendirerek yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacaklarını söyledi.