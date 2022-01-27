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Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

27.01.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.
Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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SALDIRININ DETAYLARI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan balıkçıda saat 00.30 sıralarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2'si restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.

DHA

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Ece Erken
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