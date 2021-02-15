Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde yerin 8.7 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Deprem Gökçeada'nın 44 kilometre açığında meydana geldi.



