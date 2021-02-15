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  4. Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu)

Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu)

15.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu)

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde yerin 8.7 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem Gökçeada'nın 44 kilometre açığında meydana geldi. 4.1 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde yerin 8.7 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Deprem Gökçeada'nın 44 kilometre açığında meydana geldi.


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