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  4. Son dakika... EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Provokatif 25 hesap yöneticisi tespit edildi!

Son dakika... EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Provokatif 25 hesap yöneticisi tespit edildi!

13.11.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin paylaşım geldi. EGM'den yapılan açıklamada, provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı bildirildi.

Son dakika... EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Provokatif 25 hesap yöneticisi tespit edildi!

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili "Provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar... İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

O HESAPLAR HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi. (DHA)

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