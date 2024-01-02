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  4. Son dakika: EGM duyurdu: Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Son dakika: EGM duyurdu: Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

02.01.2024 22:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu.

Son dakika: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

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EGM DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır."


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Anahtar Kelimeler:
Necip Hablemitoğlu
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