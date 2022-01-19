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Son dakika: Ekrem İmamoğlu "AK Parti'de de vardır, bugüne kadar yapmadım ama artık afişe edeceğim" diyerek duyurdu! Metro çıkışı...

19.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattı ve metrobüs araçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanlığı, dün İmamoğlu'nun metro çıkışına cevap vermişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkımızın metroyla buluşmasını engelliyorlar, arkadaşlarıma söyleyeceğim üst geçitlere, duraklara yazsınlar" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ekrem İmamoğlu "AK Parti'de de vardır, bugüne kadar yapmadım ama artık afişe edeceğim" diyerek duyurdu! Metro çıkışı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yapmış olduğu açıklamada yine metro hatlarını gündeme taşıdı. "Ben bugüne kadar yapmadım ama artık afişe edeceğim, insanların duymasını sağlayacağım' diyerek iktidarı hedef aldı. Ekrem İmamoğlu'nun metro konusundaki sözlerine Ulaştırma Bakanlığı dün yanıt vermişti.

SON DAKİKA: EKREM İMAMOĞLU "BUGÜNE KADAR YAPMADIM AMA ARTIK AFİŞE EDECEĞİM" DİYEREK DUYURDU

"Arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlere yazsınlar 'Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar, sizin 300 tane yeni metrobüsle buluşmanızı engelliyorlar.' Ben bunu bugüne kadar yapmadım artık afişe edeceğim. İnsanlarımızın duymasını sağlayacağım."

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"AK PARTİ'NİN İÇİNDE DE VARDIR..."

AK Parti'nin içinde de muktedir akıl vardır. Ama İstanbul'da ama Ankara'da. Kendi ihtirasını ve koltuk menfaatlerini önde tutarak hata yapanları umarım engellerler. Çünkü bu siyasi bir kazanım değil.'

İBB'nin ''Metro hattı onaylanmadı'' iddiasına AYGM'den yanıt geldi! İBB'nin ''Metro hattı onaylanmadı'' iddiasına AYGM'den yanıt geldi! "Önünde hiçbir engel yok..."

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YANIT VERMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik yanıt gelmişti. AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu metrobüs Ulaştırma Bakanlığı

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