İBB'nin ''Metro hattı onaylanmadı'' iddiasına AYGM'den yanıt geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına yönelik ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ederken konuyla alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) bir açıklama geldi. AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması." ifadeleri kullanıldı.

Değerli İBB;

“Onaylamıyorlar” dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler:



-Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu

-Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri

-Deprem Etüt Raporu

-Mimari Kesin Projeler

-Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması pic.twitter.com/WrjXgprdpV — AYGM (@aygmkurumsal) January 18, 2022

"HİÇBİR ENGEL YOK"

Paylaşımda ayrıca "İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlük tarafından onaylanıp, Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey-Esenyurt hattında çalışmalara başlanmasının önünde hiçbir engel yok." denildi. (AA)



