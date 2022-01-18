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  4. İBB'nin ''Metro hattı onaylanmadı'' iddiasına AYGM'den yanıt geldi

İBB'nin ''Metro hattı onaylanmadı'' iddiasına AYGM'den yanıt geldi

18.01.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına" yönelik iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara yanıt verdi.

İBB'nin ''Metro hattı onaylanmadı'' iddiasına AYGM'den yanıt geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına yönelik ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ederken konuyla alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) bir açıklama geldi. AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda ayrıca "İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlük tarafından onaylanıp, Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey-Esenyurt hattında çalışmalara başlanmasının önünde hiçbir engel yok." denildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Beylikdüzü İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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