HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Ekrem İmamoğlu iddiası gündem yarattı! Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi: Ne olursa olsun adayım

Son dakika: Ekrem İmamoğlu iddiası gündem yarattı! Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi: Ne olursa olsun adayım

20.06.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023 seçimleri için geri sayım sayım sürerken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için kulisleri karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Her fırsatta aday olabileceği sinyalini veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından rest çekildi. Daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi de taca atmıyorum" diyerek adaylık için açık kapı bırakan İmamoğlu'nun kararını verdiği ve "Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım" dediği belirtildi.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu iddiası gündem yarattı! Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi: Ne olursa olsun adayım

Son dakika: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala netleşmezken, Ankara kulislerinde çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Adaylık için ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararını verdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haber gönderdiği belirtildi. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İmamoğlu'nun "Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım." dediğini iddia etti. İşte Ankara kulislerinde bomba etkisi yaratan haberin detayları...

İMAMOĞLU ADAYLIK İÇİN KOLLARI SIVADI

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için kulislerdeki hareketlilik sürüyor. Her fırsatta 'hazırım' mesajı veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da adaylık için kolları sıvadığı iddia edildi.

"KENDİMİ DE TACA ATMIYORUM"

Daha önce "Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45’inin döndüğü İstanbul’da süreci uzaktan izleyen olamaz" diyerek dikkatleri üzerine çeken İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık için kararını verdiği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NA HABER GÖNDERDİ

Adaylık için kararlılıkla çalışmalara son sürat devam ettiği belirtilen İmamoğlu'nun Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir kanaldan haber ilettiği konuşuluyor.

kk

PARTİ TABANINDA CİDDİ DESTEK GÖRÜYOR

İstanbul ile kıyaslandığında son derece mütevazi bütçeleri olan CHP'li belediyelerin araç, yol, otogar, altyapı gibi pek çok ihtiyacını kendi bütçesinden karşılayan İmamoğlu'nun parti tabanında ciddi bir destek gördüğü belirtiliyor.

İMAMOĞLU: NE OLURSA OLSUN ADAYLIKTA KARARLIYIM

Kendisine adaylık sürecini soran bir grup partiliye İmamoğlu'nun söylediği iddia edilen sözleri aktaran gazeteci Bursalı, şu ifadelere yer verdi;

aday

"CHP'li belediyelere boşuna hizmet ve para göndermiyorum. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözler bu tarihlere çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslarGözler bu tarihlere çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler
Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

İlginizi Çekebilir

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.