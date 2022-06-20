Son dakika: Ekrem İmamoğlu iddiası gündem yarattı! Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi: Ne olursa olsun adayım

Son dakika: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala netleşmezken, Ankara kulislerinde çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Adaylık için ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararını verdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haber gönderdiği belirtildi. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İmamoğlu'nun "Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım." dediğini iddia etti. İşte Ankara kulislerinde bomba etkisi yaratan haberin detayları...

İMAMOĞLU ADAYLIK İÇİN KOLLARI SIVADI

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için kulislerdeki hareketlilik sürüyor. Her fırsatta 'hazırım' mesajı veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da adaylık için kolları sıvadığı iddia edildi.

"KENDİMİ DE TACA ATMIYORUM"

Daha önce "Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45’inin döndüğü İstanbul’da süreci uzaktan izleyen olamaz" diyerek dikkatleri üzerine çeken İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık için kararını verdiği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NA HABER GÖNDERDİ

Adaylık için kararlılıkla çalışmalara son sürat devam ettiği belirtilen İmamoğlu'nun Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir kanaldan haber ilettiği konuşuluyor.

PARTİ TABANINDA CİDDİ DESTEK GÖRÜYOR

İstanbul ile kıyaslandığında son derece mütevazi bütçeleri olan CHP'li belediyelerin araç, yol, otogar, altyapı gibi pek çok ihtiyacını kendi bütçesinden karşılayan İmamoğlu'nun parti tabanında ciddi bir destek gördüğü belirtiliyor.

İMAMOĞLU: NE OLURSA OLSUN ADAYLIKTA KARARLIYIM

Kendisine adaylık sürecini soran bir grup partiliye İmamoğlu'nun söylediği iddia edilen sözleri aktaran gazeteci Bursalı, şu ifadelere yer verdi;

"CHP'li belediyelere boşuna hizmet ve para göndermiyorum. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..."

