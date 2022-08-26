Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Gülşen yorumu! 'Bu bir seferberliktir sadece bir kişi istedi diye...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, Gülşen'e destek açıklaması yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Yanlış yaptı diye eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını rencide etti diye bir şekilde hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir ama bu tür davranışların karşılığı hapis değildir.

'HUKUKTA EŞİTLİK VARDIR'

Hukuk ve adalet biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım değildir! Hukuk bir kişi için değildir, toplum içindir. Kuralları evrenseldir. Hukukta eşitlik vardır.

Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru gidiyoruz. İşte bu mücadele de bir seferberlik mücadelesidir. Bu siyasi bir mücadele değil. Bu toplumun akılla bilimle adaletle buluşma mücadelesi. Bu aklın dışındaki bütün tutumları kınıyoruz. Adaletsizliğe yapılan bütün hamleleri kınıyoruz."



