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  4. Türkiye Gülşen'i konuşurken skandal paylaşım geldi! O siyasi partinin ilçe başkanı işi öldürülmeye kadar götürdü: 'Katli vaciptir'

Türkiye Gülşen'i konuşurken skandal paylaşım geldi! O siyasi partinin ilçe başkanı işi öldürülmeye kadar götürdü: 'Katli vaciptir'

26.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Gülşen'in tutukluluğuyla ilgili siyasi partiler ve ünlülerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan siyasilerin birçoğu Gülşen'in tutuklanmasını eleştirirken bazı siyasiler de Gülşen'in dini değerlere hakaret ettiğini ve verilen cezanın doğru olduğunu savunuyor. 'Bu kadının katli vaciptir' mesajı ise büyük tepki çekti.

Üç ay önce bir konserinde imam hatipliler hakkındaki sözleriyle gündeme gelen, önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında verilen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Yargının, Gülşen kararı sonrası Mabel Matiz, Hadise, Edis gibi ünlüler tutuklanan sanatçıya destek oldu.

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Yeniden Refah Partisi'nde Kağıthane ilçe başkanı olarak görev yaptığı iddia edilen Ömer Yıldız'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Büyük tepkiyle karşılaşılan paylaşımı sonrası gönderisini silen Ömer Yıldız'ın bu tutumu hakkında Yeniden Refah Partisinin de açıklama yapması bekleniyor.

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Tutuklanan Gülşen için paylaşım yaparak 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili olduğu iddia edilen Ömer Yıldız, bu gönderisini kısa süre sonra sildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Gülşen İmam Hatip
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