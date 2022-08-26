Türkiye Gülşen'i konuşurken skandal paylaşım geldi! O siyasi partinin ilçe başkanı işi öldürülmeye kadar götürdü: 'Katli vaciptir'

Üç ay önce bir konserinde imam hatipliler hakkındaki sözleriyle gündeme gelen, önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında verilen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Yargının, Gülşen kararı sonrası Mabel Matiz, Hadise, Edis gibi ünlüler tutuklanan sanatçıya destek oldu.

KAĞITHANE İLÇE BAŞKANI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR! SKANDAL PAYLAŞIM

Yeniden Refah Partisi'nde Kağıthane ilçe başkanı olarak görev yaptığı iddia edilen Ömer Yıldız'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Büyük tepkiyle karşılaşılan paylaşımı sonrası gönderisini silen Ömer Yıldız'ın bu tutumu hakkında Yeniden Refah Partisinin de açıklama yapması bekleniyor.

Tutuklanan Gülşen için paylaşım yaparak 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili olduğu iddia edilen Ömer Yıldız, bu gönderisini kısa süre sonra sildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



