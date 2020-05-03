Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.25'te meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/AZXzHXFGco
03.05.2020, 16:25:24 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.9 km#Kandilli