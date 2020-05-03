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  4. Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 16.25'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.25'te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.


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