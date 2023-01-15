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  4. SON DAKİKA: Elazığ'da deprem! Yaşanan panik kameraya yansıdı, AFAD ve Vali Toraman'dan açıklama geldi

SON DAKİKA: Elazığ'da deprem! Yaşanan panik kameraya yansıdı, AFAD ve Vali Toraman'dan açıklama geldi

15.01.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin ardından AFAD ve Elazığ Valisi Ömer Toraman açıklama geldi. Yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

SON DAKİKA: Elazığ'da deprem! Yaşanan panik kameraya yansıdı, AFAD ve Vali Toraman'dan açıklama geldi

Son dakika: AFAD verilerine göre Sivrice ilçesinde saat 06.36'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre yerin 17.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, “Elazığ ili Sivrice ilçemizde meydana gelen deprem, Elazığ başta olmak üzere Malatya ve çevre illerimizde de hissedilmiş olup, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Etkilenen vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

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Alınan bilgiye göre, depremin ardından 23 tane artıcı daha yaşandığı bildirildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Ömer Toraman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, “Bu sabah Sivrice ilçemizde meydana gelen depremin merkezi olan Kavallı köyümüzden ve civar köylerden de herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. AFAD ve kolluk ekiplerimiz sahada, tarama çalışmalarını sürdürüyor.Geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.

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BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yaptığı paylaşımda “Şehrimizde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan deprem anı da bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde depremin meydana gelmesiyle birlikte içerideki çalışan ve müşteriler panikle dışarı doğru koşmaya başlıyor.

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(DHA)

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