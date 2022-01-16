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SON DAKİKA | Erciyes'te çığ düştü! 1 ölü

16.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Erciyes Dağı'nda çığ düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarırken Kanadalı bir turist hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Erciyes'te çığ düştü! 1 ölü

Son Dakika: Erciyes Dağı'nda çığ düştü. Olayda 2 kişi kurtarılırken 1 turist hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

PİST ALANI DIŞINA ÇIKTI

Olay, saat 16.30 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi kamp alanında meydana geldi. Erciyes'te kayak yapan Kanadalı turist Micheal Kreeft, vadilerin bulunduğu pist alanı dışına çıktı. Pist dışında kayak yapan Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu altta kaldı. Turistin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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Kaynak: DHA

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