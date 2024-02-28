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  4. SON DAKİKA | Erdem Gül'e hapis cezası! 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan...

SON DAKİKA | Erdem Gül'e hapis cezası! 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan...

28.02.2024 12:40
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Son dakika haberi: Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Gül, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA | Erdem Gül'e hapis cezası! 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan...

Son dakika haberi: MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi. (İHA/DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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