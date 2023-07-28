Son dakika | Erdoğan'dan 'Yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız' mesajı! "Bugünden itibaren daha büyük hedeflere yelken açtık"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. Törendeki konuşmasında savunma sanayii alanında atılan adımlara değinen Erdoğan, İDEF Fuarı'ndaki iş görüşmelerine dair de bilgi verdi. Erdoğan'ın "Ülkemiz tıpkı insani yardımlar gibi savunma sanayii iş birliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değil. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurma hedefindeyiz" mesajı da dikkat çekti.

IDEF 23'TE 5 BİN İŞ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

"Kamu-özel sektör arasındaki yakın iş birliğini önemini burada bir kez daha gördük. Fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesiyle birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk-Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu.

Türk savunma sanayiinin adeta görücüye çıktığı fuar süresince farklı kategorilerde 200'e yakın sistem ve alt sistemin tanıtımı yapıldı. IDEF 23 iş bağlantıları açısından da oldukça verimli geçti. Şimdiye kadar 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi.

"YENİ ÜRÜNLERLE TÜM DÜNYANIN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ"

Bugünden itibaren daha büyük hedeflere yelken açtık. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 2 senemiz bulunuyor. Bu süreyi kamusu ve özel sektörüyle en verimli şekilde kullanacağız. Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler gerçekleştireceğiz. Ürün yelpazesiyle birlikte rekabeti de artıracağız. Kendi alanında çığır açan ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız.

"KAT ETTİĞİMİZ MESAFE, NELER YAPABİLECEĞİMİZİN MÜJDECİSİ"

Yalan tüccarlarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki IDEF'i her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Türk savunma sanayinin görücüye çıktığı fuar (IDEF’23) süresince 200 sistemin tanıtımı yapıldı. 4 gün süren fuara 81 ülke katıldı, 100 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe neleri yapabileceğimizin müjdesidir. Savunma sanayii alanında kat ettiğimiz mesafe neleri yapabileceğimizin de müjdecisidir.

"BİZE VE ÜLKEMİZE YAKIŞMAYAN BU TABLOYU TERSİNE ÇEVİRDİK"

Gün oldu, terörle mücadele için istediğimiz 1 İHA'yı bile bize vermediler. Tabancayı bize vermediler. Şimdi bize tabanca vermeyenlere biz kendi Canik tabancılarımızı veriyoruz. Gün oldu parasını ödediğimiz malzemelerin tedarikini bile yapmadılar. Bize sürekli zorluk çıkardılar, yolumuza sürekli takoz koydular. Savunma sanayiinde attığımız kararlı ve cesurlu adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik.

Savunma sektörümüzün önünü her boyutuyla sonuna kadar açtık, yenilikçi fikirleri hayata geçirmeyi cazip hale getirdik. 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice savunma ürününe imza attık.

"AMACIMIZ SADECE MUHATAPLARIMIZA ÜRÜN SATMAK DEĞİL"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşıncaya kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin savunma gibi stratejik ve zor bir alanda yazdığı başarı hikayesi dünyanın diğer devletlerine de ilham kaynağı oluyor. Silah teknolojilerini ellerinde tutan kimi güçlerin ülkemize yönelik hazımsızlıklarının arka planında bu hakikat var. Muhalefet partilerinin savunma sanayi hamlelerimize çamur atmasının sebebi de budur. Ülkemiz tıpkı insani yardımlar gibi savunma sanayii iş birliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değil. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurma hedefindeyiz.

3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN'ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz.

Önümüzdeki dönemde hedefimizi savunma sanayii ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik."

