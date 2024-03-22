Son dakika | Erdoğan çalışan ve emekliler için mesaj verdi! "Fazlasıyla telafi edeceğiz"

Son dakika haberi: Seçime artık sadece 8 gün kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin seçim çalışmaları kapsamında bugün Karabük'e geldi.
Erdoğan'ın Karabük'teki seçim mitinginde gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan mesajları şöyle:
Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolar. Sadece bu yıl için deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş hareket imkanına sahip olacağız. O zaman son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz.
Bedeli hala bilinmeyen kirli pazarlıkların gerisinden hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin gündemi deprem, bunların umurunda değil. Ülkenin gündemi, sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Hatta ortaklarına yaranmak için utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybı ama bunların umurunda değil. Hatta buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar.
İstanbul'un karışını bilirim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm, belediye başkanlığı yaptım, sonra İstanbullu aldı beni başbakanlığa gönderdi, sonra da cumhurbaşkanı oldum. Kendilerini hiçbir iş yapmamakla övünecek kadar sefil bir hale düşürmüş durumdalar. Milletimiz her seçimde bunlara sandıkta ders vermesine rağmen ısrar ve inatla aynı şeyi yaparak iktidara gelmeyi umut ediyorlar.
Dün ekranlarda diyorlardı ki 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz'. Bugün yine aynısını diyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok, herkes bilsin, CHP'den, DEM'den, duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz.