HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Erdoğan çalışan ve emekliler için mesaj verdi! "Fazlasıyla telafi edeceğiz"

Son dakika | Erdoğan çalışan ve emekliler için mesaj verdi! "Fazlasıyla telafi edeceğiz"

22.03.2024 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmesi yönündeki beklentiyi dile getirirken "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntı boynumuzun borcudur" mesajını verdi. CHP'deki 'para sayma' soruşturmasına ilişkin sert sözler kullanan Erdoğan, "Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

Son dakika | Erdoğan çalışan ve emekliler için mesaj verdi! "Fazlasıyla telafi edeceğiz"

Son dakika haberi: Seçime artık sadece 8 gün kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin seçim çalışmaları kapsamında bugün Karabük'e geldi.

"SIRTLARINDA YUMURTA KÜFESİ OLMAYANLAR DİLEDİKLERİ GİBİ ATIP TUTABİLİR"

Erdoğan'ın Karabük'teki seçim mitinginde gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan mesajları şöyle:

  • Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntı boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Bizse söylediğimizde yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden farkımız kalmaz.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA DAHA GENİŞ İMKANLARA SAHİP OLACAĞIZ"

  • Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolar. Sadece bu yıl için deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş hareket imkanına sahip olacağız. O zaman son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz.

  • Ülkemizde seçim dönemleri her kademedeki yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmanın ötesinde anlamlara sahiptir. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, nerede durduğunu görmemize vesile olan tarihi ve milli bir sınamadır.

elkqjw

  • Altılı masa dağıldı gitti. Birine de Ankara'da daire tutmuşlar. Şimdi o daireden takip ediyor. Tüm suçu 'bay Kemal'in sırtına yükleyenlerin hepsi şimdi kendi keyfine bakıyor.

"İNSANIMIZI BU KADAR UTANDIRMAYA KİMSENİN YOK"

  • Bedeli hala bilinmeyen kirli pazarlıkların gerisinden hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin gündemi deprem, bunların umurunda değil. Ülkenin gündemi, sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Hatta ortaklarına yaranmak için utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybı ama bunların umurunda değil. Hatta buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar.

  • Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri ortaya çıktı. Dolar mı dersin, avro mu dersin... Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Bunun için kızarmasını bilen bir yüz lazım. Kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil.

3

"ARAMIZDA KALACAK BİR ŞEY YOK, HERKES BİLSİN!"

  • İstanbul'un karışını bilirim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm, belediye başkanlığı yaptım, sonra İstanbullu aldı beni başbakanlığa gönderdi, sonra da cumhurbaşkanı oldum. Kendilerini hiçbir iş yapmamakla övünecek kadar sefil bir hale düşürmüş durumdalar. Milletimiz her seçimde bunlara sandıkta ders vermesine rağmen ısrar ve inatla aynı şeyi yaparak iktidara gelmeyi umut ediyorlar.

  • Dün ekranlarda diyorlardı ki 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz'. Bugün yine aynısını diyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok, herkes bilsin, CHP'den, DEM'den, duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz.

  • Bizim köken, mezhep, meşrep istismarıyla, ideolojik saplantıyla işimiz olmaz. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cizre'de sel felaketi! Can pazarı kamerada: Kurtarmak isterken...Cizre'de sel felaketi! Can pazarı kamerada: Kurtarmak isterken...
89 kişiye mezar olmuştu! Cezalar belli oldu89 kişiye mezar olmuştu! Cezalar belli oldu
14 ilde düğmeye basıldı! 34 kişi teker teker yakalandı14 ilde düğmeye basıldı! 34 kişi teker teker yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Kreşte dehşet kamerada! 2,5 yaşındaki çocuğun kafası yarıldı

Kreşte dehşet kamerada! 2,5 yaşındaki çocuğun kafası yarıldı

İmamoğlu "Topunuz gelin, ne olacak" deyip rest çekti

İmamoğlu "Topunuz gelin, ne olacak" deyip rest çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.