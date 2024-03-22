Son dakika | Erdoğan çalışan ve emekliler için mesaj verdi! "Fazlasıyla telafi edeceğiz"

Bedeli hala bilinmeyen kirli pazarlıkların gerisinden hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin gündemi deprem, bunların umurunda değil. Ülkenin gündemi, sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Hatta ortaklarına yaranmak için utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybı ama bunların umurunda değil. Hatta buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar.