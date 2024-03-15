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Son dakika | Erdoğan'dan 'deste deste para' çıkışı! "Oyunu iyice kirlettiler, kimse kendini bu kirden arındıramaz"

15.03.2024 15:29
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son konuşmasına 'deste deste para' çıkışı damgasını vurdu. CHP'yi hedef alan Erdoğan ayrıca "Türkiye'de ülkenin güvenliği, selameti için çalışan sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefinde" diye konuştu.

Son dakika | Erdoğan'dan 'deste deste para' çıkışı! "Oyunu iyice kirlettiler, kimse kendini bu kirden arındıramaz"

Son dakika haberi: Yerel seçimlere son 15 gün kaldı. Seçim çalışmaları kapsamında il il gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Van'a geldi. Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan özellikle CHP ve DEM Parti'ye yüklendi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın "saldırıların hedefinde" olduğun ifade etti.

"İŞİN İÇİNE DESTE DESTE PARALAR GİRDİ"

Erdoğan'ın Van'daki seçim mitinginde gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

  • Mayıs seçimlerinde CHP adayı etrafında birleştiler. Yeniden tek parti zihniyetini diriltmek için adayı size dayattılar. Gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini yine satılığa çıkardılar. 'Şu ilçe senin, bu il benim' pazarlığına girdiler. Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. Kurdukları bu oyunla milletin aklıyla alay ettiler, işin içine deste deste para girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak.

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"CHP DEDİĞİNİZ CHP DEĞİLDİR"

  • Artık maskelerin inme vakti geldi. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir; bu tabela altında toplananlar bir titan zincirinin halkaları, rantiye dişlilerinin çarkı haline gelmiştir. Herkes kendi ihtirasının peşinde. Öte yandan DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetini göremezsiniz. Çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir.

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"CUMHUR İTTİFAKI SALDIRILARIN HEDEFİNDE"

  • Türkiye'de ülkenin güvenliği, selameti için çalışan sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefinde. Bizim milletimize verdiğimiz her sözün, ortaya koyduğumuz her programın gerisinde ülkeye kazandırdığımız hizmetler bulunuyor. 31 Mart'tan sonra hizmetlerimize çok daha fazlasını ekleyeceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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