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  4. Son dakika: Erdoğan'dan 'psikolojik harekat' vurgusu! Sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor"

Son dakika: Erdoğan'dan 'psikolojik harekat' vurgusu! Sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor"

02.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İletişim Zirvesine video mesaj gönderdi. Mesajında bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele mesajı veren Erdoğan, ayrıca "Devletler arası gerilim ve rekabette de dijital mecraların bir psikolojik harekat olarak daha sık kullanılmaya başladığını görüyoruz" diyerek terör örgütlerine de değindi. Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası uluslararası kuruluşların haber diline tepki göstererek "Faillerin ekmeğine yağ sürmüştür" dedi

Son dakika: Erdoğan'dan 'psikolojik harekat' vurgusu! Sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor"

Son dakika haberi: Erdoğan, Uluslararası İletişim Zirvesine gönderdiği video mesajında terör ve dezenformasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. "Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan haberler sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "DEAŞ, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele sırasında yaşanan ikiyüzlülükler bu çarpıcı gerçeği ortaya koymuştur" dedi.

"DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIĞIMIZ SORUNLARLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

Dijitalleşmeyle birlikte iletişim araçlarımızda ve haber kaynaklarımızda büyük dönüşümler gerçekleşiyor. Elbette her yenilik gibi iletişim alanında yaşanan bu değişimde beraberinde fırsatların yanında çeşitli riskleri getiriyor. Bilhassa sosyal medyanın günlük hayatımızda artan etkisi sebebiyle daha önce karşılaşmadığımız sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır.

Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, iftira, çarpıtılmış haberler, sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Önü arkası araştırılmadan ortaya atılan ithamlar, kimi zaman telafisi olmayan mümkün olmayan zararlara yol açıyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZDE YAŞANAN İKİYÜZLÜLÜKLER BU ÇARPICI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU"

Devletler arası gerilim ve rekabette de dijital mecraların büyük psikolojik harekat unsuru olarak daha sık kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Türkiye gerek stratejik konumu, gerek izlediği özgün politikalar, gerekse bölgesel ve küresel meselelerde sergilediği ilkeli duruş nedeniyle dünyada üretilmiş ve maksatlı yalan habere en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. DEAŞ, FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele sırasında yaşanan ikiyüzlülükler bu çarpıcı gerçeği defalarca ortaya koymuştur.

"ULUSLARARASI BASININ HABER DİLİ FAİLLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMÜŞTÜR"

Son olarak İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi sonrasında şahit olduğumuz kimi uluslararası basın kuruluşunun haber dili adeta faillerin ekmeğine yağ sürmüştür. Objektif haber verme yerine Tükiye ile hesaplaşmayı amaçlayan bu tür yaklaşımların artık terk edilmesi gerektiğini her fırsatta ve platformda ifade ediyoruz. İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye İletişim Modeli bu işte arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir.

Nitekim, ekim ayında yürürlüğe giren düzenleme ile vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü garanti eden adımlar attık. Yalanın ve çarpıtmanın iletişim kanallarını zehirlediği bir denklemde temiz ve açık iletişim anlayışından taviz vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Yaşadığımız her hadise ile zamanlıca attığımız bu adımın ne kadar yerinde ve isabetli olduğuna şahitlik ediyoruz. Stratejik iletişimi de uluslararası iş birliğini geliştirecek önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. 2. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin karşılıklı fikir ve tecrübelerin paylaşılacağı bir platform olarak iletişim eko sistemine yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum.

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