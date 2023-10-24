Son dakika | Erdoğan'dan Putin ile kritik 'Gazze' teması! "Kriz önlenemez boyuta taşınıyor"

Son dakika haberi: Dünya 7 Ekim'de Kassam Tugaylarının operasyonuyla başlayıp İsrail'in Gazze'yi aralıksız bombalamasına dönüşen savaşı konuşmaya devam ediyor. Ateşkes çağrıları yapan Türkiye, Gazze'deki insanlık dramı için devrede. Erdoğan ile Putin bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.
Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de vurguladı.