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Son dakika | Erdoğan'ın önerisine Rusya'dan yeşil ışık! 'Esad' açıklaması dikkat çekmişti... "Son derece olumlu bakıyoruz"

16.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Esad ile birlikte 3'lü görüşme önerisine Rusya'nın olumlu yaklaşıldığı belirtildi. Erdoğan, 3'lü görüşme teklifini Putin'e ilettiğini, Putin'in de sıcak baktığını açıklamıştı.

Son dakika | Erdoğan'ın önerisine Rusya'dan yeşil ışık! 'Esad' açıklaması dikkat çekmişti... "Son derece olumlu bakıyoruz"

Son dakika haberi: Türkiye ile Suriye arasında bir görüşme olup olmayacağı merak edilirken Rusya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye için 3'lü görüşme önerisine Rusya'nın sıcak baktığı ifade edildi.

"SON DERECE OLUMLU BAKIYORUZ"

İHA'ya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine "son derece olumlu" baktığını ifade etti.

ERDOĞAN: ÜÇLÜ ADIM ATALIM İSTİYORUZ, PUTİN BUNA OLUMLU BAKTI

Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye için 3'lü görüşme önerisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız."

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"SURİYE KONUSUNDA ATACAĞIMIZ ADIMLARDA BELİRLEYİCİ HUSUS ULUSAL ÇIKARLARIMIZ"

Erdoğan, Esad'la görüşmeye ABD'nin olumlu bakmadığı yönündeki iddialara yönelik ise şunları söylemişti:

"Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar’da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye’de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir."

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