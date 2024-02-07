Son dakika | Erdoğan isim vermedi, AK Parti'den istifa eden isim akıllara geldi! Adaylığını Erbakan duyurmuştu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor. Şanlıurfa'ya gelen Erdoğan AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın toplantıdan önce halka seslenirken şunları söyledi: 31 Mart şimdiden Şanlıurfa'ya hayırlı olsun! İnanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. İnşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle bu yolda yürüyeceğiz. Sakın ha oyunlara gelmeyelim. 21 senedir bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. 31 Mart'ta oyunları bozmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'da miting yapmadan final olmaz, inşallah bu finali de yapacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından satır başları ise şu şekilde:
Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.
Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp kendi gündemleri peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız çıkabilir. Ama şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. En az kırgınlığa yol açacak, şehrimize en iyi hizmeti yapacak isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.
Cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi.