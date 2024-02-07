Son dakika | Erdoğan isim vermedi, AK Parti'den istifa eden isim akıllara geldi! Adaylığını Erbakan duyurmuştu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor. Şanlıurfa'ya gelen Erdoğan AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşuyor.

'MERKEZİ YÖNETİMLE EL ELE' MESAJI

Erdoğan'ın toplantıdan önce halka seslenirken şunları söyledi: 31 Mart şimdiden Şanlıurfa'ya hayırlı olsun! İnanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. İnşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle bu yolda yürüyeceğiz. Sakın ha oyunlara gelmeyelim. 21 senedir bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. 31 Mart'ta oyunları bozmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'da miting yapmadan final olmaz, inşallah bu finali de yapacağız.

"EKSİKLERİMİZ OLABİLİR AMA KAZANDIRDIKLARIMIZ İNKAR EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.

Aramıza kimseyi sokmamamız, basireti elden bırakmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi değerleriyle çok mübarek olan bu şehir içinde pek çok zorlukları da barındırıyor.

Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp kendi gündemleri peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz beşeriz. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız çıkabilir. Ama şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. En az kırgınlığa yol açacak, şehrimize en iyi hizmeti yapacak isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

Geçmişte bizimle yürüyüp şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihi kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz! Keşke her zaman her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek vaktimiz de enerjimiz de yok.



Cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi.

Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

İstanbul'daki terör saldırısını yapan teröristlerin ve onlara emir verenlerin en büyük siyasi hamisi genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi bu örgütün elebaşına bizden selam gönderdi. Bu parti uzunca süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyorlar; al gülüm ver gülüm... Terör örgütleri de onların iç ve dış uzantıları da CHP'yi emellerine ulaşmak için bir koçbaşı olarak kullanmaktadır. Burada asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandırtan CHP yönetimidir. Sabık genel başkanları yıllarca bu şekilde davranarak netice elde edeceğini sandı ama tam 13 defa sandıkta milletten kırmızı kart gördü. Şimdi dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





