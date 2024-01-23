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AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan rakip oldu: Şanlıurfa transferini Erbakan duyurdu

23.01.2024 13:29 | Son Güncelleme:
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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında seçimlere yaklaşık 2 ay kala dikkat çeken bir transfer yaşandı. Cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan AK Partili Kasım Gülpınar istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi tarafından belediye başkanı adayı gösterildi.

AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan rakip oldu: Şanlıurfa transferini Erbakan duyurdu

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adaylarını büyük oranda açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin tercihi mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Bunun üzerine eski AK Partili isim, Beyazgül'ün Yeniden Refah Partili rakibi oldu.

ERBAKAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adaylığını YRP lideri Fatih Erbakan duyurdu.

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Sosyal medya paylaşımında Erbakan, Gülpınar'ın adaylığını şöyle ilan etti:

"Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Yeniden Refah Partisi ak parti
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