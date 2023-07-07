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  4. Son dakika | Erdoğan salı gününü işaret edip İsveç'in NATO üyeliği için net mesaj verdi! "Bize tavsiye verenler şu soruları cevaplasın..."

Son dakika | Erdoğan salı gününü işaret edip İsveç'in NATO üyeliği için net mesaj verdi! "Bize tavsiye verenler şu soruları cevaplasın..."

07.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil-asker iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik mesaj verdi. Öte yandan dünya Türkiye'nin İsveç için vereceği kararı beklerken, "Türkiye'nin 71 yıldır NATO'ya yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır" diyen Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili "Salı günü Vilnius'ta yapılacak liderler zirvesinde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz" dedi.

Son dakika | Erdoğan salı gününü işaret edip İsveç'in NATO üyeliği için net mesaj verdi! "Bize tavsiye verenler şu soruları cevaplasın..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törendeki konuşmasında Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili verdiği mesajlar dikkat çekti. "'NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim' diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan salı gününü işaret edip "Ülkemiz milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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MİSAFİR ÖĞRENCİLERE SESLENDİ: SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 19 dost ve kardeş ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerine başarılar diliyorum. Sizlerden tek millet, tek bayrak, tek vatan diye ifade ettiğimiz temel prensiplerimize sahip çıkmanızı istiyorum.

15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız bugün vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir. Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara göre kurumlarımızın sürekli tekamül içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına odaklanırsak hata yaparız, başarıyı sadece geçmişe kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.

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"SİVİL-ASKER İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞTİRİLMELİ"

Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.

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"NEREDE GÖREV ALDIYSAK ALNIMIZIN AKIYLA ÜSTESİNDEN GELDİK"

TSK hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasında yer alıyor. BM'den NATO bünyesinde yürüttüğümüz misyonlara nerede görev aldıysak hepsinin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Kimsenin malına, mülküne zarar vermedik; hiç kimsenin namusuna el uzatmadık; hiçbir masumun canına kıymadık.

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İSVEÇ MESAJI: ÜLKEMİZ ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN KAMPANYALARI ESEFLE KINIYORUZ

Türkiye'nin 71 yıldır NATO'ya yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizm ile kararlı mücadele olmak üzere ittifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız.

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"TEPKİMİZİ GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMEDİK"

Teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermekten çekinmedik. 'NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim' diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. Teröriste kucak açanlara destek vermeyiz.

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"BİZE TAVSİYE VERENLER ŞU SORULARA CEVAP VERMELİ"

Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermeli: Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz.

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İSVEÇ İÇİN KARAR GÜNÜ! "SALI GÜNÜ DİKKATLERİNE GETİRECEĞİZ"

Salı günü Vilnius'ta yapılacak liderler zirvesinde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz.

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Beklenen açıklama geldi! 'Türkiye-İsveç...' Beklenen açıklama geldi! 'Türkiye-İsveç...'

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Recep Tayyip Erdoğan

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