SON DAKİKA | 'Erken seçim' çıkışı kulisleri hareketlendirdi! CHP lideri Özgür Özel'den yeni açıklama.... 1,5 yıl sonrayı işaret etti

Son dakika: Hükümetle 'normalleşme' sürecini yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam beklentileriyle ilgili yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekmişti.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN 'ERKEN SEÇİM' ÇIKIŞI

CHP lideri Özel'den şimdi de 'erken seçim' çıkışı geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı;

"CHP, ANKETLERDE HER AY FARKI 1 PUAN DAHA AÇIYOR"

"Biz 31 Mart seçimlerinde oy isterken seçmenden bunun bir genel seçim olmadığını ve o yüzden tüm seçmenden de oy istedik. O günden bugüne tüm anketlerde de dördüncü ay üst üste CHP her ay farkı bir puan daha açarak birinci parti olarak devam ediyor.

TARİH VERDİ: 1,5 YIL SONRA ERKEN SEÇİMİ OLASI GÖRÜYORUM

Seçimden hemen sonra bir erken seçim talebi yokken her ay bu talep daha da artıyor. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. İktidar istemeden erken seçim teknik olarak mümkün değil. Bence 5 yıl tamamlanmaz bir buçuk yıl olası.

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ OLUR"

Ekonomi bu kadar kötü gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız emekli maaşları bu noktadayken siz bu sese kulak tıkarsanız üreticileri perişan ederseniz. Erken seçim kaçınılmaz olur.

"MUHALEFETTE YUMUŞAMA KİMSE BEKLEMESİN AMA..."

Bu süreçte muhalefette yumuşama kimse beklemesin ama diyalog zemini el sıkışma devam etmeli herkes işini yapıyor. Ben Halk Partisi’nin genel başkanıyım. Yumuşamanın içinde ne yumuşaması bu kadar ağır şartlar sert şartlar varsa muhalefet mi yumuşayacak kendileri de yumuşamasınlar normalleşsinler.

Millet normalleşmeden memnundur ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin normalleşme tam da yerini bulmuştur. Normalleşmeye devam.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





