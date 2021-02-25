Son Dakika: Ermenistan ordusundan Paşinyan'a istifa çağrısı

Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep ettiği haberi son dakika koduyla Interfax haber ajansı tarafından duyuruldu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan'dan ilk açıklama ise hemen geldi. Paşinyan 'bir askeri darbe girişimi var' dedi.

ÇATIŞMALAR 6 HAFTA SÜRMÜŞTÜ

Dağlık Karabağ hezimetinden sonra Paşinyan ve hükümet ülke genelinde protesto ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Ermenistan ve azerbaycan arasında 6 hafta süren şiddetli çatışmalar yaşanmış. Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçleri tarafından büyük bozguna uğratılmıştı.



