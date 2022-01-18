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Son Dakika: Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu sonucu 3 yaralı

18.01.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayla alakalı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son Dakika: Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde kaza kurşunu sonucu 3 yaralı

Son dakika haberi: Olay, akşam saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çalışanın içeride tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisi ve biri kadın iki memur yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı 3 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan Valisi Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastanede yaralılara ziyarette bulundu. (İHA)

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Erzincan
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