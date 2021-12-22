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Son Dakika: Eşek büyükbaş mı yoksa küçükbaş hayvan mı? Yargıtay'dan dikkat çeken karar

22.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre hırsızlık davasından eşekle ilgili dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay, eşeğin büyükbaş hayvan olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Alınan kararla birlikte eşeği çalan zanlıya büyükbaş hırsızlığı suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi onaylandı.

Son Dakika: Eşek büyükbaş mı yoksa küçükbaş hayvan mı? Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Yargıtay'dan eşekle ilgili dikkat çeken bir son dakika kararı çıktı. Bir hırsızlık davasına bakan Yargıtay, "Sahipli eşeğin büyükbaş hayvan kabul edilebileceğine" hükmederek, zanlıya 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi kararını onayladı.

Bir çocuk hakkında, 2015 yılında gündüz vakti, ağılın önünde bağlı sahipli eşeği çaldığı suçlamasıyla dava açıldı. Yerel mahkeme, yargılama sonucunda eylemin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "nitelikli hırsızlığa" ilişkin "büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçu kapsamında olduğuna hükmederek, takdiri indirimle suça sürüklenen çocuğa 2 yıl 1 ay ceza verdi.

Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 6. Ceza Dairesine geldi.

EŞEK, BÜYÜKBAŞ HAYVAN MI?

Dairenin kararında eşek, tavşan ve benzeri hayvanların büyük veya küçükbaş hayvan sayılıp sayılamayacağının tartışmalı olduğuna dikkati çekilerek, öncelikle eşeğin büyükbaş hayvan olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Bazı yorumcuların, yürürlükten kaldırılmış olsa bile "deve, at, eşek, katır, manda, sığır ve yavrularının büyükbaş; koyun ve keçi ile yavrularının ise küçükbaş hayvan" kabul edildiği 5617 Sayılı "Hayvan Hırsızlığının Men'i Hakkında Kanun"a; bazılarının ise "Sığır, manda, at, deve, devekuşu ve domuz büyükbaş; koyun, keçi ve tavşan ise küçükbaş hayvandır" hükmü bulunan "Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" uyarınca değerlendirme yapılması gerektiğini savundukları kaydedilen görüşte, şöyle denildi:

"Dairemizin çoğunluğu 5617 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmışsa da 5237 sayılı TCK'de de büyük veya küçükbaş hayvanın çalınması fiili, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edildiğinden sahipli eşeğin büyükbaş hayvan olarak kabul edilmesinin daha isabetli olacağı görüşündedir. Bu açıklamalardan sonra, 12 Nisan 2015 tarihinde, gündüz vakti, ağılın önünde bağlı olan sahipli eşeğin çalınması fiilinin, TCK'nın 142/2-g bendi kapsamındaki nitelikli hırsızlık olarak nitelendirilmesinde hukuka aykırı bir cihet bulunmadığı değerlendirilmiştir."

Daire, suça sürüklenen çocuğa takdiri indirimin ardından TCK'deki "büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

(AA)

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Yargıtay
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