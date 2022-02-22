Son dakika: Esenyurt, Fatih ve 16 şehir... O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek! %25'ten fazla Suriyeli yaşıyorsa gönderilecek

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Suriyeli hamlesi! Daha önce de konuşulan düzensiz göçmenleri seyreltme projesi hayata geçiyor. Buna göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Edirne, Hatay gibi şehirlerin bulunduğu bölgelerin eğer nüfusun yüzde yirmi beşi oluşturuyorsa oraya yeni göçmen kaydı yapılamayacak.
Habertürk muhabiri Bedri Can Özbey, canlı yayında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek 'seyreltme' planını anlattı. Yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu yerlerde seyreltme uygulaması başladı. Nüfusunun yüzde yirmi beşinin üzerinde Suriyeli olan yerlerde yeni kayıt olmayacak.
Geçici kullanım statüsünde başvuran göçmenler yüzde 25 nüfusun üstünde Suriyeli varsa kayıt yaptıramayacaklar.
ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, DÜZCE, EDİRNE, HATAY, İSTANBUL, İZMİR, KIRKLARELİ, KOCAELİ, MUĞLA, SAKARYA, TEKİRDAĞ, YALOVA
Geçici koruma statüsünde olan kişiler bu 16 ilde başvuru yapamayacaklar. Türkiye nüfusunun demografik yapısının korunması hedefleniyor. Altındağ'da yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek için seyreltme uygulaması başlatıldı.
Bu tür yerlerde farklı politika izlenecek. Yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki Suriyeliler gönüllülük esasına uygun olarak farklı il veya ilçelere gönderilecek. Öte yandna Türkyie'den Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısını Bakan Soylu açıklamıştı. 480 bin Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğü ifade edilmişti.
16 il 800 mahalleyle birlikte Esenyurt ve Fatih ilçelerine Suriyeli sınırı getirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum