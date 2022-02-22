Son dakika: Esenyurt, Fatih ve 16 şehir... O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek! %25'ten fazla Suriyeli yaşıyorsa gönderilecek

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken Suriyeli hamlesi! Daha önce de konuşulan düzensiz göçmenleri seyreltme projesi hayata geçiyor. Buna göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Edirne, Hatay gibi şehirlerin bulunduğu bölgelerin eğer nüfusun yüzde yirmi beşi oluşturuyorsa oraya yeni göçmen kaydı yapılamayacak.

SON DAKİKA: O ŞEHİRLERDE SURİYELİLERE YENİ KAYIT VERİLMEYECEK!

Habertürk muhabiri Bedri Can Özbey, canlı yayında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek 'seyreltme' planını anlattı. Yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu yerlerde seyreltme uygulaması başladı. Nüfusunun yüzde yirmi beşinin üzerinde Suriyeli olan yerlerde yeni kayıt olmayacak.

NÜFUSUN YÜZDE YİRMİ BEŞİNİ SURİYELİLER OLUŞTURUYORSA YENİ KAYIT OLMAYACAK!

Geçici kullanım statüsünde başvuran göçmenler yüzde 25 nüfusun üstünde Suriyeli varsa kayıt yaptıramayacaklar.

İŞTE O 16 İL

ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, DÜZCE, EDİRNE, HATAY, İSTANBUL, İZMİR, KIRKLARELİ, KOCAELİ, MUĞLA, SAKARYA, TEKİRDAĞ, YALOVA

Geçici koruma statüsünde olan kişiler bu 16 ilde başvuru yapamayacaklar. Türkiye nüfusunun demografik yapısının korunması hedefleniyor. Altındağ'da yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek için seyreltme uygulaması başlatıldı.

O BÖLGELERDEKİ SURİYELİLER BAŞKA ŞEHİRLERE GÖNDERİLECEK!

Bu tür yerlerde farklı politika izlenecek. Yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki Suriyeliler gönüllülük esasına uygun olarak farklı il veya ilçelere gönderilecek. Öte yandna Türkyie'den Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısını Bakan Soylu açıklamıştı. 480 bin Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğü ifade edilmişti.

ESENYURT VE FATİH KAPANDI!

16 il 800 mahalleyle birlikte Esenyurt ve Fatih ilçelerine Suriyeli sınırı getirildi!



