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Son dakika: Esenyurt'ta korkunç olay! Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

05.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir kişi evde kavga ettiği annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Esenyurt'ta korkunç olay! Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 17.45 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak’a ateş etti.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN TELEFONA SARILDI

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Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Orak’ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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