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  4. SON DAKİKA | Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! Hastaneden açıklama

SON DAKİKA | Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! Hastaneden açıklama

26.12.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Okuyan geçtiğimiz günlerde entübe edilmiş ve Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan babasının durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

SON DAKİKA | Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! Hastaneden açıklama

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın geçtiğimiz günlerde entübe edildiği bildirilmişti.

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"BABAMIN DURUMU KRİTİK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

73 yaşındaki Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

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İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır.

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Yaşar Okuyan
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