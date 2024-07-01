HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika| Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi

Son dakika| Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.07.2024 21:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tutuklu yargılanan Eylem Tok'un ikinci duruşması sona erdi. Eylem Tok tutuklu yargılanmaya devam edecek

Son dakika| Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'nin Boston eyaletinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlk duruşma 18 Haziran tarihinde gerçekleşti. Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un "tutukluluğunun devamına" karar verdi. Duruşma önce 27 Haziran'a daha sonra 1 Temmuz'a ertelendi.

İKİNCİ DURUŞMA SONA ERDİ!

ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

DURUŞMAYA YALNIZ ÇIKTI!

Eylem Tok bugün görülecek duruşmaya tek başına çıktı. Timur Cihantimur’un duruşması daha sonra gerçekleşecek.

ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un gözaltına alındığı anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.

FGDFDFG

CİHANTİMUR POLİS ARACINDA BEKLETİLDİ!

Bu süreçte Cihantimur’un polis aracında bekletilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok’un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İletişim Başkanı Altun’dan açıklama: Resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmeliİletişim Başkanı Altun’dan açıklama: Resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmeli
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 'Göz açtırmayacağız'Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 'Göz açtırmayacağız'
Suriye Geçici Hükümetinden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısıSuriye Geçici Hükümetinden "kışkırtmalara uyulmaması" çağrısı
Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de günlerdir her yerde aranıyordu! Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de günlerdir her yerde aranıyordu! Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 'Göz açtırmayacağız'

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 'Göz açtırmayacağız'

Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

Kayseri'deki olaylardan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Kayseri'deki olaylardan Erdoğan'ı sorumlu tuttu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.