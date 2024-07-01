Son dakika| Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'nin Boston eyaletinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlk duruşma 18 Haziran tarihinde gerçekleşti. Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un "tutukluluğunun devamına" karar verdi. Duruşma önce 27 Haziran'a daha sonra 1 Temmuz'a ertelendi.

İKİNCİ DURUŞMA SONA ERDİ!

ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

DURUŞMAYA YALNIZ ÇIKTI!

Eylem Tok bugün görülecek duruşmaya tek başına çıktı. Timur Cihantimur’un duruşması daha sonra gerçekleşecek.

ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un gözaltına alındığı anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.

CİHANTİMUR POLİS ARACINDA BEKLETİLDİ!

Bu süreçte Cihantimur’un polis aracında bekletilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok’un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.







