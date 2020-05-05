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  4. Son dakika: Fahrettin Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu

Son dakika: Fahrettin Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: Fahrettin Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıntılar birazdan...

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