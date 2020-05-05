Son dakika: Fahrettin Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Altun, \u201cMakus kaderden ka\u00e7\u0131\u015f yok" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131ya ili\u015fkin Rag\u0131p Zarakolu ve Arti Media hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulundu.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Her yerde aran\u0131yordu denizden cesedi \u00e7\u0131kt\u013111 May\u0131s \u00f6ncesi berberlerin randevu yo\u011funlu\u011fuSMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?